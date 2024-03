Salerno | città mite e con il tempo bello | 39esima nella classifica del Sole 24 Ore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024)di lettura: < 1 minutosi piazza al 39º posto dellache giudica le 112 province italiane in base al clima, pubblicata oggi dal quotidiano economico24 Ore. L’indagine si basa sugli indici della qualità della vita ovvero il clima e giudica lein base a quelle con il meteo migliore su dati di 3b Meteo, con 10 parametri meteo relativi al periodo 2013-2023.raggiunge un totale di 620 punti nel risultato finale che vede in testa duedella Puglia, Bari al primo posto e Barletta al terzo, separate da Imperia. Andando a leggere i singoli indicatori,viene premiata per un clima più che: è, infatti, 13esima per giorni freddi e 12 per ondate di calore. Per la percentuale di ...