Sale l' allerta nei luoghi affollati

(Di lunedì 25 marzo 2024) 13.33 Nella riunione del Comitato nazionale Ordine e Sicurezza pubblica,sottolineata "l'importanza di proseguire l'attenta attività di monitoraggio, anche web, per individuare eventuali situazioni di rischio sul territorio nazionale". Dopo "un'attenta analisi dell'attentato a Mosca",anche per aggiornare le misure preventive, "intensificata le attività di vigilanza" e "massima attenzione aidi maggiore aggregazione e transito di persone", come agli obiettivi sensibili. Ieri Mantovano: "Attenti ai 'lupi solitari'e a reclutamento online"