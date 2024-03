“Saldo e stralcio” per Trump | la cauzione da 464 milioni ridotta a 175 | concessi altri 10 giorni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Donaldottiene in extremis un’importante vittoria da una corte d’appello di New York che ha ridotto a 175ladi 464di dollari che avrebbe dovuto versare entro oggi per poter presentare l’appello contro il mega risarcimento per la condanna nel processo per frode. Inoltre all’ex presidente sono stati10per poter versare la. Tanto per avere un parametro, il tyccon ha ottenuto una sorta di “” all’americana, con i doverosi paralleli tra due mondi agli antipodi come il sistema italiano e quello statunitense. Accolta la richiesta degli avvocati disullamilionaria La decisione dei giudici ...