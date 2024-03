Sala e l’imitazione di Crozza che punge il sindaco sulle buche | “Mi imita bene ma io sono banale | non sono un personaggio”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Milano, 25 marzo 2024 – In principio fu Maurizio, seguito da Rosario Fiorello: anche i comici televisivi non hanno potuto fare a meno di commentare lemilanesi, diventate oggetto di satira nazionale. Lo stessoin particolare aveva ancheto ilBeppe, che oggi ha colto l’occasione della presentazione del Festival internazionale di teatro Presente Indicativo per rispondere al comico: "Ho visto la primazione ma non la seconda, a mepiace e credo che la faccia sempre. Credo che sia assolutamente divertente anche se non so secosì facile dare, alla fineun po’, ...

