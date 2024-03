Sala aggiorna | «WeBuild sta ricevendo dati e richieste da Inter e Milan»

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Sindaco disulla situazione legata ae di conseguenza allo stadio San Siro.stanno collaborando. PROCEDE ? Nel suovento in occasione dell’evento “Presente indicativo –o Porta Europa”, il Sindaco Beppesi esprime così sul tema stadio e: «In questo momento,sta acquisendo elementi dai club per poi poter istruire la sua analisi riguardo il progetto di ristrutturazione dello stadio Meazza. Noi abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare,stanno fornendo tutti ie lenecessarie ain questi ...

Radioterapia, nuovo acceleratore. Ok al progetto e affidati i lavori - E fra le nuove nomine al policlinico c’è anche quella della professoressa Alessandra Masti, responsabile della Rete aziendale Codice rosa che ora, insieme ai componenti del team, farà una ricognizione ...lanazione

Il Papa non legge l’omelia delle Palme. Poi afferma: “A Mosca vile attentato, azione disumana” - CITTÀ DEL VATICANO. Il Pontefice ha la voce affaticata. Non legge l'omelia che aveva preparato per la Messa delle Palme. Introducendo i riti ha mostrato fatica a parlare. Alla fine della lettura del V ...ilsecoloxix