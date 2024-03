Sainz la vendetta | scaricato dalla Ferrari | ora usa la Rossa per trovarsi una macchina migliore Abc

(Di lunedì 25 marzo 2024) Non si può non leggerla (anche) così: quella diè una storia di “”. Ladel pilota lasciato a terra per far posto ad un altro, che vince e dimostra al mondo d’essere il(dopo Verstappen, ovviamente). E’ il titolo che gli dedica Abc. Il quotidiano spagnolo mette l’accento sulla goduria del suo team, a cominciare da papà, il primo Carlos leggenda dei motori. Abc descriveJr. “un atleta demoralizzato, con gli schemi distrutti e bisognoso di una reazione emotiva” dopo l’annuncio della firma di Hamilton” Ma adesso… “il clubha allargato il ventaglio di squadre interessate a ingaggiarlo, che erano praticamente tutte perché CarlosSr. e Carlos Oñoro, cugino del pilota che lavora ...

La vendetta di Sainz: vince per la Ferrari, contro la Ferrari - L'impresa australiana di Sainz. I segreti del recupero dopo l'appendicite, dalla camera iperbarica al fisioterapista italiano ...dire

Lando Norris scherza sulla ferita di Carlos Sainz dopo il GP di Formula 1 in Australia: "Mi opero anche io" - Dopo il Gran Premio di Formula 1 in Australia, Lando Norris ha ironizzato con il vincitore Carlos Sainz, fresco di operazione per un'appendicite acuta ...notizie.virgilio

Salvini si congratula con Ferrari per la doppietta nel GP d'Australia, ma è polemica sul messaggio "rosso" - E una volta celebrato il trionfo di Carlos Sainz, seguito sul podio anche da Charles Leclerc per una doppietta Ferrari nel mondiale che mancava dalla gara d’esordio della stagione 2022 in Bahrain, il ...notizie.virgilio