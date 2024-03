Sainz il ripudiato dalla Ferrari | migliora con i problemi | ha pelle e testa più dure della roccia El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lì fuori, stamattina, è tutto Carlos. Il pilota “per far posto dal prossimo anno ad Hamilton e al “predestinato” Leclerc. L’unico pilota, intanto, a vincere le briciole di gara che di tanto in tanto lascia in pista Max Verstappen. I giornali sportivi sono tutti per lui, dopo la vittoria in Australia. Gli spagnoli in particolare ovvio. Elripercorre l’ultimo anno “da pazzi” die dei(il padre, Carlos Senior ha appena rivinto la Dakar). “La flessione suscitatanotizia del mancato rinnovo è una pillola difficile da digerire e avrebbe lasciato mezzo tramortito chiunque. Ma il madrileno non ha mai avuto vita facile. Lui prospera quando gli si presentano i, e la sua ...