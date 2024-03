Rugby serie B | successo per il Pieve L’Emil Banca ferma la capolista Romagna

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un pareggio e una vittoria. Domenica tutto sommato positiva per ilbolognese. Pareggio spettacolare perBologna che al Bonori impatta 33-33 la. Sfida dalle emozioni quella tra la formazione di Francesco Brolis e i prima della classe e con conclusa con tre punti per parte conquistati. Mete di Teresi (2), Balsemin, Zambrella, oltre a 2 trasformazione e 3 penalty di Marzocchi in un altalena di emozioni davvero incredibili, con Teresi a segno proprio al 40’. Vince e continua a convincere invece ilche passa netto 24-45 a Firenze. Segnano Preda, Cassani (3 mete), Tassinari (2), Fabbri oltre a 5 trasformazioni di Govoni. Le altre gare: Modena–Gubbio 29-14, Colorno–San Benedetto 59-27, Highlanders Formigine–Jesi 14-5, Lions Amaranto–Cus Siena 15-29. ...

