Rugby Giacobazzi e Formigine La festa è doppia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024)per le modenesi di Serie B. IlModena batte 29-14 Gubbio e rosicchia 2 punti al Romagna terzo, mentre gli Highlanderssempre ultimi festeggiano il secondo successo stagionale piegando Jesi 14-5 e grazie ai 4 punti e al ko di Firenze salgono a -3 dai toscani, in attesa di recuperare il 7 aprile con San Benedetto. Per Modena apre le danze la meta di Gibellini poi Operoso fa 10-0 prima del riposo. Nella ripresa ci pensa il neo entrato Rodriguez ad aumentare il gap. Al 50’ meta di Assandri per il punto bonus ed Esposito trasforma il 22-0. Gubbio accorcia ma Rodriguez chiude i conti nel finale con un’altra meta. Le altre del 18° turno: Bologna -Romagna 33-33 (3-3), Firenze-Pieve 24-45 (1-5), Colorno B-UR San Benedetto 59-27 (5-1), Lions -Cus Siena 15-29 (0-5). Classifica: Romagna 85, ...