Rubano sabbia e ghiaia dal torrente Jenga | 2 arresti a Vitulano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’accusa di furto aggravato in concorso i carabinieri della Compagnia dihanno arrestato due persone sorprese mentre asportavanodal greto del. Aglidomiciliari sono finiti A.C., 65 anni e C.D., 34 anni, entrambi di Montesarchio, sorpresi mentre caricavanodal greto del, utilizzando un camion. La quantità complessiva del materiale insieme al mezzo utilizzato per il colpo sono stati sottoposti a sequestro. Domani l’udienza di convalida dei due uomini difesi dall’avvocato Ettore Marcarelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

