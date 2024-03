Roma | sorpreso a spacciare droga dalla finestra | pusher in manette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – I carabinieri della Stazione di Castel Madama, nell’ambito della quotidiana attività d’istituto, hanno arrestato un italiano di 20 anni, poiché gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nel corso delle attività di controllo del territorio, una pattuglia dell’Arma ha notato in atteggiamento sospetto un ragazzo proveniente da un comune limitrofo, che stazionava nei pressi di una delle finestre dell’abitazione del 20enne di Castel Madama, che proprio un mese fa era stata già arrestato per detenzione di stupefacenti. Dal controllo del presunto acquirente è stato riscontrato il possesso di una dose di hashish, quantitativo per il quale il predetto è stato segnalato, per uso personale, alla Prefettura di. Ritenendo quindi che presso la ...