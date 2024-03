Roma | se va via Dybala sarà assalto a Gudmundsson

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nel caso in cui Paulodovesse salutare la capitale, lapunterebbe forte a prendere Albertdal Genoa. Sull’esterno c’è anche la Juventus, che però starebbe meditando se trattenere Soulé Il futuro di Pauloresta collegando a doppio filo con quello del rinnovo di contratto. Se non dovesse rinnovare il proprio contratto L'articolo

Spari in strada a Roma: gambizzato un 55enne in zona Magliana. Indaga l’Antimafia - Spari alla Magliana questa mattina. Un uomo è stato ferito con un colpo di arma da fuoco in via Pian Due Torri. A lanciare l’allarme è stata una residente intorno alle nove. La donna, dopo… Leggi ...informazione

Lecce – Roma: esaurito il settore ospiti - Lecce – Roma: esaurito il settore ospiti - A.S. Roma - Il giorno di Pasquetta l’ AS Roma sarà impegnata sul campo del Lecce nel match valev... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. R ...marione

4 Borghi lungo la via Francigena che vi faranno innamorare all’istante - Sono questi i Borghi lungo la via Francigena da visitare adesso. Perle di grandissimo fascino e bellezza autentica ...myluxury