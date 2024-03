Roma | ruba in un negozio e aggredisce il comandante dei carabinieri | arrestato

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – La sera del 19 marzo scorso, verso le ore 21,30, idel Nucleo Scalo Termini dihannoun uomo di 48 anni, disoccupato e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di rapina impropria, violenza, resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale. L’uomo è stato fermato dal cassiere di un esercizio commerciale di via Marsala, mentre cercava di uscire da una porta di servizio allarmata, subito dopo essersi impossessato di diversi generi alimentari che aveva nascosto sotto il giubbino. A quel punto è intervenuta la guardia giurata che ha bloccato l’uomo che lo ha minacciato di morte, fino all’arrivo dei, che a loro volta sono stati aggrediti con spintoni. L’uomo è stato poi definitivamente bloccato, ammanettato e condotto in caserma dove, giunti nei ...

Tajani, niente prove coinvolgimento Kiev in attacco a Mosca - (ANSA) - Roma, 25 MAR - "Al momento non ci sono prove di alcun tipo di un coinvolgimento di qualsiasi genere da parte ucraina, mi pare che tutto vada nella direzione di un attentato terroristico organ ...gazzettadiparma

Fucile sotto al letto del figlio minorenne e pistola tra le scarpe: maxi sequestro di armi - Il bilancio delle verifiche dei carabinieri tra Roma e provincia vede il 15 per cento delle persone controllate non a norma, 27 denunce in stato di libertà ...fanpage

Futsal: Coppa Italia al Napoli, l’Olimpus Roma si arrende in finale (6-3) - Finalmente è arrivato il momento di scrivere la storia: si affrontano Napoli Futsal e Olimpus Roma, per decidere chi si aggiudicherà questa 39° edizione della Coppa Italia, succedendo nell’Albo d’oro ...sportpaper