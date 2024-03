Roma | rendez-vous erotico con un trans si trasforma in rapina | “Dacci tutto quello che hai”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Doveva essere un appuntamento, d’altra parte aveva preso un appuntamento telefonico per un incontro intimo con un. Ma le cose non sono andate come previsto e una volta raggiunto il luogo dell’incontro, un’abitazione in via Pomona a, si è trovato di fronte il 36enne italiano con il quale aveva preso accordi, ma anche un 30enne, anche lui italiano che lo hanno minacciato con un coltello perrlo. Il 40enne aveva raggiunto l’appartamento per un incontroma è statoto – Ilcorrieredellacitta.comSarà stato in ansia, avrà avuto mille timori, ieri pomeriggio, il 40enne della Repubblica del Benin mentre raggiungeva il luogo dell’appuntamento. Aspettative, trepidazioni per unamoroso atteso, cercato che, però, ha ...