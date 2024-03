Roma | la truffa dell’olio extravergine nei ristoranti | «Qui l’hanno comprato tutti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024) Laneidiconta attualmente 40 indagati. Decine di ristoratori hanno acquistato olio di semi miscelato con beta-carotene e clorofilla. Identico alla vista all’originale e con un sapore simile, è in realtà adulterato e pericoloso per la salute. La procura ha individuato i produttori in Puglia, gli spacciatori nella Città Eterna e gli acquirenti tra i gestori dei locali. Il reato contestato è frode in commercio per i produttori e ricettazione per i gestori.e gastronomie sono stati individuati vicino al Senato, alla Fontana di Trevi, a Testaccio, Trastevere e a Fiumicino. Oltre che ai Castellini e in due supermercati. L’olio costava 3 euro al litro contro i 9 del vero. Come ...