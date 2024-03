(Di lunedì 25 marzo 2024) L'economista liberale, il pensatore politico antifascista, il governatore della Banca d'Italia, il padre della patria, il primo presidente della giovane Repubblica ma anche il giornalista e l'imprenditore agricolo. I tanti ambiti in cuilasciò la sua testimonianza e insegnamento sono stati ricordati nel convegnoto in Campidoglio dal Comitato Nazionale per i 150 dalla sua nascita, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come ha spiegato il presidente del comitato Giuseppe Vegas,"rappresentò una umanità a tutto tondo, un contemporaneo uomo rinascimentale" ricordando quindi come il 2024 sarà costellato da diversi eventi perrne la figura. Davanti a una folta platea di economisti, persone delle isitituzioni e del mondo finanziario, l'evento è ...

Roma , 17 mar. (askanews) – In occasione della Giornata mondiale della Poesia la Fondazione Treccani Cultura promuove a Roma un evento per ridare attenzione a un’arte che – in una epoca segnata da ... (ildenaro)

Il 25 marzo prendono il via le celebrazioni che proseguiranno tutto l’anno per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi . Per commemorare il grande pensatore liberale di caratura internazionale e ... (ildenaro)

GIORNATA MONDIALE TEATRO: RAI celebra CON SPETTACOLO "L’ARTE E' PACE" - Roma, 25 mar - Il 27 marzo alle 20.30 dalla Sala A di via Asiago della Rai, a Roma, per la Giornata Mondiale del Teatro andrà in onda lo spettacolo "L’arte è pace", una serata a cura di Rai Radio3 e A ...9colonne

Roma celebra il pensiero e l'eredità di Luigi Einaudi - L'economista liberale, il pensatore politico antifascista, il governatore della Banca d'Italia, il padre della patria, il primo presidente della giovane Repubblica ma anche il giornalista e l'imprendi ...ansa

Papa Francesco oggi come sta Le condizioni di salute dopo la mancata lettura dell’omelia per domenica delle Palme - Papa Francesco oggi come sta Ecco quali sono le condizioni di salute del pontefice dopo che non ha letto l'omelia per domenica delle Palme ...tag24