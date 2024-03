Robert Pattinson produrrà How To Save A Marriage e Sony si è aggiudicata i diritti del film

(Di lunedì 25 marzo 2024)Pictures, battendo la concorrenza, si èdelHow To, progetto che verrà prodotto dasarà il produttore delHow ToPictures si èdel progetto. La sceneggiatura è firmata da Ross Evans e la star di The Batman sarà coinvolta come produttore in collaborazione con Brighton McCloskey, tramite la loro Icki Eneo Arlo, in collaborazione con Entertainment 360. I primi dettagli del progetto Attualmente non sono stati svelati i dettagli della storia raccontata in How ToA ...

Warner Bros ha annunciato la data di uscita di alcuni suoi film , svelando inoltre che The Batman Parte II arriverà più tardi rispetto al previsto. The Batman Parte II, il ritorno sul grande schermo ... (movieplayer)

Nel primo teaser trailer di The Penguin ritorna il villain di Colin Farrell - Il prossimo capitolo della saga di The Batman passerà per la televisione: arriverà quest'autunno, infatti, The Penguin, la serie tv creata da Matt Reeves come continuazione del nuovo universo dedicato ...wired

The Penguin, Colin Farrell: "Saranno 8 ore di grande televisione, è incredibilmente violento" - " Saranno 8 ore di televisione davvero contorte, è incredibilmente violento. Si tratta dell'ascesa di un uomo che ha sempre sognato di incarnare il potere ", ha rivelato Farrell.movieplayer