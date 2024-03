Robbio Lomellina | operaio si ferisce al dito in un cantiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024)(Pavia), 25 marzo 2024 – Stava effettuando degli interventi di manutenzione con un piccolo escavatore quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è procurato una profonda ferita aldi una mano. E’ accaduto questa mattina intorno alle 8.30 in undi piazza Libertà a. La vittima è undi 54 anni che è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara e ricoverato in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri die gli ispettori della Ats di Pavia cui spetterà il compito di ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto ed accertare, se ce ne sono, le eventuali responsabilità.