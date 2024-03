Road House | recensione no spoiler del remake con Jake Gyllenhaal su Prime Video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Elwood Dalton, tormentato ex lottatore dei pesi medi UFC, si guadagna da vivere sfruttando la sua temibile nomea nel mondo degli incontri clandestini, in seguito a un evento traumatico sul ring di qualche tempo prima, per il quale ancora non riesce a darsi pace. Una sera viene avvicinato da Frankie, proprietaria di un locale nella comunità delle Florida Keys, che gli offre un lavoro come capo buttafuori. Inizialmente titubante, Dalton accetta l’offerta. Al suo arrivo nella piccola comunità balneare, stringe amicizia con Charlie, una ragazzina che gestisce una libreria insieme al padre, e diventa ben presto popolare nella zona. Sotto la sua guida il bar, dove spesso avvenivano violente risse, rifiorisce, ma le mire di un potente boss locale rischiano di vanificare il suo lavoro. Elwood si troverà così ad affrontare un nemico potente, il quale ha anche assoldato una mina vagante nel ...