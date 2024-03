Ritrovato sulla Presolana dopo cinque mesi E una ragazza precipita sul ghiaccio | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) È statoil corpo di Claudio Ongaro (nella foto), 40 anni, di Fiorine di Clusone. Sabato era stato notato un casco molto simile al suo. Ongaro era scomparso il 5 ottobre 2023essere uscito di casa per un’escursione alla, che conosceva bene. Era stato visto per l’ultima volta sul sentiero per la zona dei Cassinelli. La moglie aveva dato l’allarme alle 21, non vedendolo tornare. Solo la sua auto era stata subito trovata. I vigili del fuoco avevano tentato di usare anche la nuova applicazione Apple che individua un iPhone come quello dell’escursionista nel raggio di 30 metri. La tecnologia era stata installata su due droni ma nemmeno così il 40enne era stato trovato. Ieri la svolta nelle ricerche. Per il recupero sono intervenuti il Soccorso alpino e la Gdf con l’ ...