Ritrovati dai Carabinieri due trattori rubati

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoIdella Stazione di Palagianello hanno denunciato un agricoltore 61enne di Palagiano, presunto responsabile del reato di “ricettazione”. Nella mattinata dello scorso 20 marzo, i militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, finalizzato al controllo anche delle aree rurali, si sono imbattuti in due mezzi. I due, dall’ingente valore economico, sono stati trovati all’interno ed a ridosso di un fondo agricolo. Grazie all’inserimento dei dati relativi ai veicoli nella Banca Dati delle Forze di Polizia, è stato possibile, con verifiche incrociate, appurare che gli stessi fossero statidiversi anni prima: uno del 2011 e l’altro nel 2012. I, quindi, hanno accertato, grazie ai legittimi proprietari, ...

Sessa Aurunca. Recuperati dal Nucleo dei Carabinieri Tpc di Monza beni archeologici as portati dalle truppe di occupazione durante la Seconda guerra mondiale. L’operazione è stata realizzata grazie ... (casertanotizie)

Oggi, sul litorale di Montalto di Castro, precisamente nella località delle Murelle, si è consumata una tragedia che ha lasciato la comunità in lutto. Due uomini, entrambi intorno ai sessant’anni, ... (thesocialpost)

Spaccata alla boutique Antonia, in tre colpiscono e fuggono in auto: ritrovata vuota e ripulita. Le reazioni - Azione: “Chiederemo un consiglio aperto”. FdI:”Velocizzare videosorveglianza”. Civiche: “Testa sotto la sabbia” ...altarimini

Un biglietto che annuncia una bomba anche in stazione a Bari. Valigia sospetta ritrovata a Barletta: artificieri al lavoro - Allarme bomba in più zone della Puglia: controlli sono in corso da parte della polizia anche nella stazione di Bari-Palese dopo il ritrovamento di un altro biglietto che annunciava la ...quotidianodipuglia

Nell’altopiano persiano la prima fermata dei sapiens alla conquista dell’Eurasia - Una ricerca internazionale condotta da paleoantropologi dell’università di Padova fa luce su quanto avvenne dopo la migrazione “Out of Africa” di 60.000 anni fa e prima della colonizzazione del resto ...ilbolive.unipd