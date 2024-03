Ritagliarsi un ruolo da protagonisti nell’agro-industria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’OCCASIONE DI IMPARARE e trovare un lavoro quella offerta da Consorzi Agrari d’Italia alla ricerca su tutto il territorio nazionale di quaranta giovani e professionisti da selezionare, formare ed inserire in CAI LAB, la scuola aziendale per lo sviluppo di professionalità ideata da CAI per affiancare le aziende agricole italiane ed avvicinare i giovani e i professionisti al mondo dell’agricoltura. CAI unisce la competenza e la capacità di valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche del primo gruppo agro-le italiano, BF SPA con le reti territoriali dei consorzi coinvolti. Il progetto poggia su una rete che produce oltre 1 miliardo di ricavi annui e conta più di 20mila soci. Ad oggi fanno parte di CAI: BF spa, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro Sud e Consorzio Adriatico, Consorzio del Nord Est e del Consorzio Agrario di ...