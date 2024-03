Risparmiare per il domani Scalable Capital | fate un Pac

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) INVESTIRE A POCO A POCO da oggi in poi, per avere un bel gruzzoletto, magari da lasciare in eredità ai propri figli e nipoti o per finanziare i loro progetti di vita . È la logica che sta alla base dei piani di accumulo dele (Pac), programmi di risparmio che sono sono sottoscritti da circa 2,5 milioni di italiani, secondo le statistiche di Assogestioni, sigla di categoria dell’industria del risparmio gestito. Piuttosto che investire il proprio patrimonio in un’unica soluzione, chi sottoscrive un Pac versa una piccola somma di denaro periodicamente (per esempio 100 o 150 euro al mese) per acquistare le quote di un fondo di investimento. Si evita così di sbagliare il timing, cioè il momento in cui l’investitore entra sul mercato. Chi versa tutto ile disponibile nel periodo sbagliato, per esempio quando le borse ...