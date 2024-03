“Risorse importanti | in Toscana mancano almeno 25mila alloggi pubblici”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo 2024 – “In. L’intervento da parte della nostra Regione rappresenta uno sforzo importante, che certo non tutti fanno. Di questo siamo molto contenti. Occorre però che si torni ad investirenazionali per poter finalmente fare una programmazione”. A dirlo è Laura Grandi, segretaria generale del Sunia per la. Intanto, partiamo dai numeri: nella nostra regione le case popolari sono 50mila, di cui 4700 adesso sfitte. Firenze ha solo nel proprio comune 8100 residenze popolari. 12mila sono nell’area metropolitana. Adesso, nel capoluogo toscano ci sono quasi 1300sfitti. “Questo perchéi fondi per ristrutturare gli appartamenti una ...