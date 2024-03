Rischio guerra totale I dossier degli 007 europei | Putin può attaccare | investire nelle armi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Boni Il rogo ucraino e l’aggressività russa si sono trasformate in una lezione per l’Europa, la quale sta cominciando a comprendere che la politica della difesa comune tra Paesi membri va allestita dal punto di vista dei sistemi d’arma,investimenti e dell’organizzazione. Più cooperazione e spese razionalizzate. Ce lo suggerisce lo scenario diucraino, premono i Paesi baltici e la Polonia che si sentono esposti a imprevedibili mosse di Mosca, lo fa pensare l’atteggiamentoUsa che in caso di vittoria di Donald Trump non è detto continuino nell’assistenza militare come oggi. Circola una preoccupazione ricorrente negli ultimi rapporti annuali dei servizi segreti dei principali Paesi Ue: "La Russia, se avrà campo libero, non si fermerà in Ucraina. Si sta preparando a unalunga con ...