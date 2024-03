“Ripartire da Zirkzee e Motta” Ma il consiglio di mercato non è per il Milan

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilè interessato a Joshuaper l'attacco e Thiagoper la panchina. Non è l'unico club, però, pronto a prenderli in coppia

la Nazionale e' rientrata in Italia dagli Usa - Conclusa la tournee statunitense che ha visto le vittorie contro Venezuela ed Ecuador, la Nazionale di calcio e' rientrata In Italia da New York. Dopo ...sportmediaset.mediaset

Calamai: “Un idea forte della Juve è Ripartire da Thiago Motta-Zirkzee” - Calamai ha parlato dei progetti della prossima stagione della Juventus: per il giornalista, un idea sarebbe puntare su Thiago Motta e Zirkzee ...juvenews.eu

COR. FIO, La prima pagina: "La cura del campo" - "La cura del campo". Questo il titolo che campeggia in prima pagina nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Nel suo consueto formato "viola" del lunedì, ...firenzeviola