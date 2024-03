Rinviato a giudizio Alfredo Borzillo | commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica

Nel mirino ci finisce ancora Vittorio Sgarbi : la Procura di Roma ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sottosegretario alla Cultura. Il tutto per le ipotesi di sottrazione fraudolenta al ... (liberoquotidiano)

Stefano Bettarini in una lunga intervista al Corriere ha ricordato quanto accaduto al GF Vip nel 2020, quando dopo soli tre giorni dal suo ingresso, fu squalificato per bestemmia: "Mi hanno cacciato ... (fanpage)

Orvieto, molesta 16enne al parco dello scalo:incensurato di 60 anni a processo per violenza sessuale - ORVIET - «Come ti chiami, che scuola frequenti, vieni spesso qui». E’ il mese di giugno. Sulla panchina dei giardini di Orvieto Scalo il sessantenne rompe il ghiaccio con ...ilmessaggero

Alfredo Borzillo a processo: il commissario dei Consorzi di bonifica in Puglia Rinviato a giudizio per un appalto truccato e favori - Il processo al via il 4 giugno. Prima di Borzillo coinvolti in inchieste penali diversi altri manager regionali come Lerario, Grandaliano, Sannicandro e ...bari.repubblica

