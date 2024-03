Rimonta sfumata Imolese | Mattiolo illude

(Di lunedì 25 marzo 2024) SANT’ANGELO 32 SANT’ANGELO (4-3-3): Maglieri 6; Confalonieri 6, Diop 6, Ugge 6, Eguelfi 5; De Angelis 7, Renda 6 (87’ Montalbano sv), Grandinetti 6; Lanzi 6 (74’ Bernini sv), Gobbi 7 (83’ Iaquinta sv), Mariani 7 (68’ Gomez 6). A disp: Nucci, Malanga, Volonte, Ortolan, Mecca. All. Scarpa 7.(4-4-.2): Adorni 6; Garavini 6, Dall’Osso 5 (51’ Raffini 6), Ale 6, Ciucci 5 (65’ Gospodinov 5,5); Manes 5 (65’7,5), Vlahovic 6, Brandi 6 (58’ Gulinatti 6), Capozzi 6; Antognoni 5, Rizzi 5 (51’ Konate 5,5). A disp: Bovo, Elefante, Rama, Camara. All. D’Amore 5. Arbitro: Ammannati di Firenze 6. Reti: 28’ De Angelis, 64’ Mariani, 65’ Gobbi, 75’ e 93’. Note: ammoniti Dall’Osso, Bernin, Ale, Scarpa. Espulsi al 70’ Eguelfi. Ha cercato la grande impresa l’, ma alla fine ...

Domenica amara per il Consorzio Vero Volley - MINT VERO VOLLEY-CUCINE LUBE CIVITANOVA 2-3 È sfumata al tie-break la possibilità per la Mint Vero Volley di qualificarsi alle semifinali dei play-off scudetto davanti al pubblico di casa. Dopo aver ...concorezzo

Curling, il Canada vince i Mondiali femminili. Interrotto il dominio della Svizzera: sfuma il pokerissimo di Tirinzoni - Il Canada ha vinto i Mondiali 2024 di curling femminile. Le padrone di casa si sono imposte sul ghiaccio di Sydney sconfiggendo la Svizzera in finale con il punteggio di 7-5. La skip Rachel Homan, la ...oasport

Moto2 | GP Portogallo 2024, Gara: Arón Canet spezza la sua maledizione e vince per la prima volta - Approfittando della caduta di López, Canet ottiene la prima in Moto2 e la testa del mondiale. Aldeguer quarto in Rimonta.p300