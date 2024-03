(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 - Momenti di tensione oggi, verso l’ora di pranzo, all’Card di via Dante,zonaa stazione dei treni. Un uomo, che una volta identificato è risultato essere un sammarinese di 30 anni, si èto all’interno di unae stanze’albergo, rifiutandosi di uscire e incominciando are. Il personalea struttura ha allertato le forze’ordine. Sul posto sono dunque accorse le pattugliea polizia di Stato e dei carabinieri, insieme ai vigili del fuoco e al 118. La presenzae forze’ordine alla fine ha convinto l’uomo a desistere. Le divise sono riuscite ad ...

Rimini: si barrica nella stanza dell'hotel e mette tutto a soqquadro - Rimini, 25 marzo 2024 - Momenti di tensione oggi, verso l’ora di pranzo, all’ hotel Card di via Dante, nella zona della stazione dei treni. Un uomo, che una volta identificato è risultato essere un ...ilrestodelcarlino

Amore finito si trasforma in incubo a Rimini: donna sotto processo per stalking e aggressione - Si aggrava la vicenda dell'ex coppia a Rimini, lei al processo per stalking, lesioni personali aggravate e minacce ...altarimini