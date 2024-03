Riforme | Casellati | ' opposizione a premierato danneggia famiglie e imprese'

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “Oggi, sul quotidiano ‘La Stampa', un reportage racconta la fuga delledall'Olanda. La scelta, da parte di numerose grandi aziende, di lasciare un Paese considerato da tutti un ‘paradiso fiscale', è dovuta a un fattore decisivo: l'instabilità politica. Questa notizia conferma una volta di più l'importanza della riforma costituzionale dele l'urgenza di approvarla per dare all'Italia la stabilità necessaria ad attrarre gli investimenti esteri e a trattenere le nostre. Come ripeto da tempo, la riforma è una leva economica. Ostacolarla significare fortemente l'economia e quindi lee le”. Lo afferma il ministro per leistituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta ...

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – ?Io mi auguro di poter arrivare in Aula prima delle Europee e mi auguro che maturi un atteggiamento più consapevole da parte dell?opposizione. Non possiamo dare uno ... (calcioweb.eu)

In tanti al cinema teatro Lovaglio per sostenere Giuseppe Grande. Tra i presenti il Ministro Casellati e il Sen. Gasparri - L'impegno di Grande per la sua terra e la sua passione per l’arte si fondono per il futuro della Basilicata. Roma, 25 2024. La serata del 23 marzo al cinema teatro Lovaglio di Venosa (Pz), ha visto la ...adnkronos