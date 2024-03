Rifiuti e cemento | in 5 anni 23mila reati in Campania

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOltreambientali commessi indal 2018 al 2022, il 14,7% del totale degli eco-realizzati in tutta Italia. È la “fotografia” dellascattata dal Rapporto Ecomafia 2023 di Legambiente con i nuovi dati degli ultimi cinquedi criminalità ambientale nella regione campana, presentato al Casale del Teverolaccio a Succivo (Caserta), dove ha sede la coop Terra Felix e il locale circolo di Legambiente; “una location scelta per manifestare piena vicinanza al responsabile Francesco Pascale e agli attivisti dopo l’ultimo atto intimidatorio di qualche settimana fa” dice Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente, facendo riferimento al tentativo di incendio della sede, su cui indagano i carabinieri, ...

