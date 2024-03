Riceve cartella esattoriale da 45 mila euro | annullata dopo battaglia legale

Appena nata e già in debito con lo Stato per le tasse non pagate. Non è uno scherzo, è successo […] (perizona)

Quante mail lasci nella Inbox della posta elettronica Perché non organizzare i messaggi in casella fa male alla salute mentale - Su più di 300 persone coinvolte in una ricerca australiana, poche si ritengono soddisfatte del proprio modo di organizzare i documenti digitali e molte si sentono sopraffatte dalla casella di posta el ...corriere

Violazione dati personali Kate Middleton: 3 impiegati sospesi in London Clinic - Ascolta articolo - Tre membri del personale sospesi per accesso illegale alla cartella clinica della principessa Secondo quanto riportato dal Mirror, almeno tre membri dello staff della London Clini ...liberoreporter

Cartelle esattoriali con notifica via Pec, come si contestano - Una cartella esattoriale notificata via Pec in alcuni casi può essere contestata. Vediamo come e che documenti servono.money