Ricercata dall' Interpol slovena per un pieno benzina non pagato | alla guida dell' auto c' era una 89enne

(Di lunedì 25 marzo 2024) Era indagata ea polizia di Seana da settembre scorso per un presunto furto di carburante commesso in una stazione di servizio in Slovenia. A seguito di una denuncia presentata dal proprietario, la Polizia di Seana ha avviato un’indagine individuando, grazie a una telecamera di sicurezzaa stessa stazione di servizio, il responsabile del furto nel conducente di un veicolo munito...

Ricercata dall'Interpol slovena per pieno benzina non pagato, alla guida dell'auto c'era una 89enne - La donna non ha escluso di essersene potuta dimenticare, dichiarando agli agenti di essere in ogni caso disponibile a saldare il dovuto, se necessario anche raggiungendo nuovamente in auto la Slovenia ...gazzettadelsud

L’anziana italiana Ricercata dalla polizia slovena per non aver pagato 61 euro di benzina - Una anziana italiana è stata indagata e Ricercata dalla polizia slovena per un furto di benzina commesso presso un distributore in Slovenia.blitzquotidiano

In Slovenia con il marito, 89enne si "dimentica" di pagare il pieno di benzina - Dopo la denuncia del proprietario dell'area di servizio, la polizia ha rintracciato la targa del mezzo "moroso" e l'ha diramata alle autorità italiane. Ieri 24 marzo la squadra mobile di Padova ha rin ...padovaoggi