Riccione | spaccata nella notte alla Boutique Antonia | rubati abiti e borse di lusso

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – Ancora unain pienanel centro di. I ladri questa volta hanno preso di mira la storica, in viale Dante, quasi all’angolo con viale Ceccarini, razziando in pochissimi minuti quanto hanno potuto. Per sfondare la porta del negozio hanno usato come ariete una Renault Scenic, lanciata a marcia indietro e poco dopo abbandonata non molto lontano, dopo aver attraversato viale Ceccarini e imboccato viale Gramsci.Dalle verifiche dei carabinieri, che l’hanno rinvenuta, è risultata rubata. Dei tre malviventi incappucciati, tanti ne hanno catturato le telecamere del posto, nessuna traccia. L’inventario non è stato ancora definito, ma calcolando che i ladri, entrati in azione intorno alle 4,45, hanno rubato numerose ...