Restyling San Siro | Sala | “WeBuild sta acquisendo gli elementi”

Una novità davvero sostanziale e molto importante. In agenda, per l’area di Santa Teresa a Salerno , infatti, il Comune ha piazzato come priorità il completamento dei lavori sul Lungomare proprio ... (zon)

San Cipriano, incidente stradale a Filetta fra due auto: 20enne trasportata in ospedale - StampaAncora un incidente sulle strade della provincia di Salerno. E’ accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 25 marzo, in Via Torre di Filetta, a San Cipriano Picentino. Nel sinistro sono rimaste c ...salernonotizie

La famiglia Romani «riapre casa» a San Lazzaro: rinnovato lo storico punto vendita La Rocca - Foto - E’ stato finalmente tolto il cartello che, davanti alle finestre, indicava il conto alla rovescia verso la riapertura de «La Rocca», la storica bottega della famiglia Romani nel quartiere San Lazzaro.gazzettadiparma

Consultorio di Madonna Alta: il Restyling. Servizi spostati a Ellera e San Marco - Partono i lavori di manutenzione e Restyling al Consultorio di Madonna Alta. Durata prevista: 4 settimane. Servizi spostati temporaneamente. Pazienti chiamati per screening citologico altrove.lanazione