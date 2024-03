Respinta la richiesta di domiciliari per Filippo Mosca | il 29enne resta nel carcere di Porta Alba

(Di lunedì 25 marzo 2024)resterà nelromeno di, dove si trova già da 10 mesi con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti.ladiavanzata dalla difesa. Nelromeno, avevano denunciato la mamma e gli avvocati della difesa,vive in condizioni di detenzione disumane.

La Procura generale di Lecce non ha accolto la richiesta della famiglia di Patrizia Nettis di avocare le indagini della Procura di Brindisi sulla Morte della giornalista. La donna è stata trovata ... (fanpage)

Tensioni polari. La competizione tra attori globali arriva anche in Antartico - Dopo che per decenni il Polo Sud è stato teatro di una proficua cooperazione interstatale, adesso la situazione sembra evolversi nella ...formiche

Polemica sugli aiuti a Gaza, Israele blocca i camion dell'Onu - Il segretario delle Nazioni Unite, Guterres: "Decisione inaccettabile". Bombardamenti su Rafah e sull'ospedale di Al-Shifa. Secondo Hamas, i morti sono decine ...agi

Inter, per Gudmundsson del Genoa possibili contropartite tecniche Zanotti e Esposito - Per abbattere le richieste del Genoa, che lo valuta 35 milioni di euro, la società nerazzurra sarebbe pronta a sacrificare due giovani, Mattia Zanotti e Francesco Pio Esposito, ma potrebbe non bastare ...it.blastingnews