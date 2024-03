Resistenza | è morto il partigiano Gennaro Barboni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo 2024 - E'all'età di 100 anni, a Follonica (Grosseto), il, originario delle Marche ma da 25 anni abitante in Toscana. Nato a Matelica (Macerata) il 16 gennaio 1924, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, entrò a far parte delle formazioni partigiane della zona, combattendo col nome 'Lu Feroce' nel primo Battaglione Mario, comandato dal triestino Mario Depangher. Nel Dopoguerra milita nel Partito Comunista Italiano per il quale sarà eletto deputato al Parlamento e sindaco del suo paese natale. A Follonica si trasferisce oltre 25 anni fa, partecipando alla politica cittadina, dirigendo per molto tempo la locale sezione Anpi. Nel 2016 è stato fra i cinque partigiani che vennero presentati come membri del Comitato regionale toscano per il Sì al referendum costituzionale, ...