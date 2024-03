“Record mondiale dell' imbecillità” Tutti contro Avondet | Ucraina dietro l' attentato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Solo l'poteva fare una cosa così terribile, la macchina dei terroristi era diretta verso il confine ucraino, dagli interrogatori dei terroristi è emerso che c'era un accordo con le guardie di frontiera ucraine. La pistaè la più seguita”. Le parole di Amedeo, in collegamento da Mosca con la puntata del 25 marzo de L'Aria che Tira, talk show di la7 condotto da David Parenzo, scatenano lo studio. L'addossare le responsabilitàa Mosca che ha causato almeno 137 morti manda su tutte le furie Luigi Manconi, ex senatore e politologo: “Lei ha il primato, il”. Anche Parenzo non fa passare la ricostruzione ...