Rebel Wilson | Sacha Baron Cohen è lo stronzo che ha cercato di sabotare l' uscita del mio nuovo libro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 25 marzo 2024) L'attrice australiana aveva precedentemente affermato che una star misteriosa aveva assunto un responsabile delle pubbliche relazioni e avvocati per minacciarla per un capitolo del suoRising'. L'identità della star misteriosa che avrebbe minacciatocercando di impedirle di pubblicare il suomemoir,Rising, è stata svelata. Lo "" in questione sarebbe, che ha recitato a fianco dell'attrice australiana in Grimsby - Attenti a quell'altro. La scorsa settimana, in un post su Instagram,aveva rivelato che intendeva dedicare un intero capitolo del suoa "un enorme" con ...