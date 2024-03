Re Carlo | il recupero dal cancro è “più lento del previsto” Le condizioni del sovrano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 25 marzo 2024) Non arrivano buone notizie per re, alle prese con la difficile lotta contro ilche gli è stato diagnosticato nelle scorse settimane. Stando a quanto rivelato da Peter Phillips, nipote maggiore dele figlio della principessa Anna, il padre di William e Harry sarebbe infatti di buon umore negli ultimi giorni, ma allo stesso tempo “molto frustrato” dal fatto che ildalle cure sarebbe piùdel, come dichiarato dal nipote a Newsweek, sarebbe scoraggiato dalla necessità di più tempo per tornare ad assolvere pienamente ai suoi impegni: il nipote Phillips era presente all’incoronazione del re lo scorso maggio ed è abitualmente presente insieme ai membri della famiglia reale, tra cui il principe e la principessa del ...