Re Carlo ci sta mettendo più del previsto a guarire dal cancro Come reagisce

(Di lunedì 25 marzo 2024) Reè "estremamente frustrato" per il fatto che la sua guarigione dalstia richiedendo "un po' più di tempo" del. A rivelare lo stato d'animo del monarca del Regno Unito è suo nipote Peter Phillips, figlio della principessa Anna., 75 anni, sta “spingendo" con il suo staff affinché gli permettano di tornare ad occuparsi di più incarichi reali ed è determinato a rientrare al suo normale ritmo di lavoro il prima possibile. “Credo che alla fine sia molto frustrato. È frustrato perché non riesce a fare tutto ciò che vorrebbe fare. Ma è molto pragmatico, capisce che c'è un periodo di tempo in cui ha bisogno di concentrarsi su se stesso. Ma allo stesso tempo spinge sempre sul suo staff e tutti i suoi collaboratori, medici e infermieri, dicendo ‘Posso fare questo, posso fare quello? Penso ...

