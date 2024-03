Razzismo | Vinicius Junior in lacrime | “Sono sempre più triste e con meno voglia di giocare” VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Non è riuscito a trattenere le, che in conferenza stampa con il Brasile è tornato a parlare del: “A ogni denuncia mi sento peggio, ma devo venire qui e mostrare la mia faccia.convinto che la Spagna non sia un paese razzista, ma citanti razzisti e molti di loronegli stadi. Mi dà fastidio che sia io, a 23 anni, a dover insegnare a tanti spagnoli cosa sia il“. L’attaccante del Brasile e del Real Madrid ha poi aggiunto: “Hodidavvero. Lasciare la Liga significherebbe dare ai razzisti ciò che vogliono, quindi non ci ho mai pensato. Continuerò a ...