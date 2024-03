Razzismo Vinicius | il pianto del brasiliano in conferenza stampa – VIDEO

Il Real Madrid ha presenta to una denuncia contro l’arbitro che ha diretto la partita di sabato all’Osasuna per aver omesso dal suo resoconto della partita presunti cori e insulti razzisti nei ... (sportface)

Le trasferte per Vinicius stanno diventando un incubo. L’attaccante brasiliano del Real Madrid viene continuamente vessato da cori razzisti che lo rendono nervoso in campo. Gli ultimi cori sono ... (ilnapolista)

A Juan Jesus poteva andare pure peggio: date un occhio alla tempesta razzista su Vinícius - In Italia tiene banco il caso del presunto insulto razzista rivolto da Francesco Acerbi nel corso di Inter-Napoli. In Spagna il problema è cronico e registra ...huffingtonpost

Caso Acerbi, il sostegno della Curva Nord: “Noi siamo con Francesco” - Non si ferma mai il caso Razzismo in Italia e non solo. Negli scorsi giorni a fare notizia sono stati due episodi in particolare: quello relativo a Vinicius e ...footballnews24

Spagna-Brasile è Carvajal vs Vinicius: "Difficile fermarlo, uno dei migliori al mondo" - La Spagna ospiterà il Brasile in un match da sempre molto interessante che vedrà soprattutto Vinicius, attaccante verdeoro ... che è contro il Razzismo, serva da esempio per la situazione attuale".tuttomercatoweb