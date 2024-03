Rapporto Ecomafia 2023 | Auriemma M5S | “Necessario focus su cementifici e appalti igiene comune”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo tornati per la seconda volta nella Terra dei Fuochi per una missione della Commissione Bicamerale Ecomafie, con un sopralluogo nel lago di Puglianello nel quale si presume ci siano stati degli sversamenti negli Anni ‘90. Nell’occasione è stato presentato il report di Legambiente, dal quale si evidenzia che la Campania è la prima regione d’Italia per illeciti ambientali, ancora un primato negativo. Per combattere questa piaga èunsuie l’illegalità del ciclo dei rifiuti annessi, dove in regione c’è ha un record di denunce. Inoltre, un altro filone tematico da approfondire è quello della raccolta dei rifiuti urbani, servizi appaltati spesso da aziende attenzionati dalle commissioni antimafia”. A dichiararlo è Carmela, parlamentare del Movimento ...

Rapporto Ecomafie di Legambiente. Maglia nera per la Campania, ben 23.000 reati contro l’ambiente - Negli ultimi cinque anni in Campania sono stati oltre 23mila i reati contro l'ambiente e più di 20mila le persone denunciate, 183 arrestate e 7.888 sequestri effettuati. La maggior parte dei reati son ...ondanews