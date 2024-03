RAI | MASSIMO GILETTI HA FIRMATO UN MAXI CONTRATTO | “SIAMO MOLTO SODDISFATTI”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 25 marzo 2024)ha appenaunche lo legherà in esclusiva alla Rai. Ne danno l’annuncio i vertici di Viale Mazzini con una nota ufficiale. Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di “La Tv fa 70”,torna ufficialmente in Rai. Oggi la firma delche lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali.di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato,, in quella che è stata per tanti anni la tua ‘casa’. Così l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi non nascondono la gioia per aver riaccolto in azienda il popolare ...