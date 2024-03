Rai aumenta i documentari in prima serata | da Eleonora Abbagnato a Milva | dal Derby Club a… La Nostra Raffaella

(Di lunedì 25 marzo 2024)Carrà (US Rai) Fino a qualche stagione fa ierano riservati a canali minori o fasce orarie con una platea televisiva ridotta (seconda). Da un paio d’anni la Rai offre al genere maggiore spazio sulle tre reti principali e, soprattutto, la ribalta della. “I vertici aziendali mi hanno dato fiducia nello sperimentare questo linguaggio che per il pubblico della tv generalista era piuttosto nuovo”, dichiara all’Ansa Fabrizio Zappi, Direttore di Rai. E’ su questa linea che nellavera appena iniziata arrivano diversi docu dedicati a personaggi e luoghi che, per differenti ragioni, hanno segnato la storia del Belpaese. Il culmine sarà l’appuntamento del 2 giugno, nel prime time di Rai 1, con La ...

Pechino, 16 mar – (Xinhua) – Le esportazioni di auto mobili della Cina hanno registrato un balzo del 30,5% su base annua nei primi due mesi del 2024, come mostrato dai dati del settore. Un totale ... (romadailynews)

Pechino, 16 mar – (Xinhua) – Le esportazioni di auto mobili della Cina hanno registrato un balzo del 30,5% su base annua nei primi due mesi del 2024, come mostrato dai dati del ... (romadailynews)

Nel giorno in cui la Russia ha effettuato il piu grande attacco degli ultimi mesi contro infrastrutture energetiche ucraine con l'obiettivo di lasciare il Paese aggredito senza energia elettrica,... (ilmessaggero)

Ascolti tv 24/3: Fazio, Venier, Toffanin, Scotti. Top e flop, tutti i dati - Dati, dettagli e approfondimenti relativi agli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 24 marzo 2024 ...gossipetv

Amadeus, voci lo vogliono fuori dalla Rai e la moglie Giovanna Civitillo non c’è più a “È Sempre Mezzogiorno” - Il mondo della TV è in fermento per le ultime notizie riguardanti Giovanna Civitillo e il suo possibile addio al programma "È Sempre Mezzogiorno".baritalianews

UNDP lancia Weather Kids per sensibilizzare sul cambiamento climatico - Con una campagna denominata Weather Kids, nata da una collaborazione tra l’Organizzazione Meteorologica Mondiale e The Weather Channel e diffusa in Italia dalla Rai, media partner ... avvisa gli ...esg360