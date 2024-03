Ragazza 18enne ricoverata in rianimazione per meningite | “È stata in discoteca e in gita con la scuola”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Unadi Feltre ènel reparto didell'ospedale di Belluno per unameningococcica: attivata la profilassi per i compagni con cui erainin Germania qualche giorno prima. Aveva anche frequentato unadi Tonadico.

