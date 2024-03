Raffica di furti e anche una rapina | 30enne arrestato

(Di lunedì 25 marzo 2024) Siena, 25 marzo 2024 – I carabinieri di Montalcino hannoun trentenne della provincia senese per, furto, ricettazione, porto di armi o oggetti atti a offendere, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra ottobre e novembre 2023 nei comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio e San Casciano dei Bagni. L’indagine è stata condotta dai carabinieri di Montalcino, che hanno operato in coordinamento con i militari della Tenenza di Abbadia San Salvatore e delle Stazioni di Piancastagnaio e San Casciano dei Bagni, sotto la direzione della Procura di Siena. Nel mirino erano finiti esercizi commerciali, abitazioni, strutture ricettive, studi medici e strutture sanitarie della provincia senese ma nell’elenco, oltre ai ...

Voghera (Pavia), 25 marzo 2024 - Case violate e saccheggiate dai ladri, in cerca di oro e contanti. A Voghera , in via Dell'Ospizio, ignoti malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, ... (ilgiorno)

Voghera, Raffica di furti in casa: tre colpi in meno di due giorni - Agli stessi militari della Compagnia di Voghera è stato denunciato anche un altro furto in abitazione, messo a segno nel comune di Colli Verdi, in frazione Valverde, nel pomeriggio di sabato. Anche in ...ilgiorno

Pezzi d'auto sparsi per i campi: furti a Raffica o traffico illegale - Un inquietante scenario di auto smontate e abbandonate si presenta lungo la strada per Pratoregio e via Marie Curie a Chivasso. Cumuli di pezzi di automobili, che a prima vista non sembrano destinati ...giornalelavoce

Dalle e-bike agli iPhone, Raffica di furti sulla costa fermana. Ora il ladro seriale patteggia a due anni - FERMO Due anni di reclusione e 1.100 euro di multa per il ladro seriale. Si è chiuso con un patteggiamento il processo nei confronti di C.M.B., un 28enne di origini romene, responsabile di ...corriereadriatico