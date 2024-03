Radioactive | la recensione | su Prime Video un bio-pic altalenante

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ladi, film dove Rosamund Pike veste i panni della celebre scienziata di origini polacche, vincitrice per due volte del premio Nobel, diretta da Marjane Satrapi. Maria Salomea Sklodowska, origini polacche, si trasferisce a Parigi nel 1981 per poter studiare; nel suo Paese natale infatti alle donne era proibito di continuare nelle scuole superiori. Proprio dopo essersi iscritta alla Sorbona, dove comincia a perorare i suoi progetti sullo studio degli elementi, dimostrandosi portentosa nei campi della fisica e della chimica, ha modo di conoscere Pierre Curie, un collega e amico che ben presto diventerà suo marito. Come vi raccontiamo nelladi, l'amore tra loro non darà soltanto vita a una splendida famiglia ma anche ad alcune importanti scoperte che hanno rivoluzionato il ...