La griglia di partenza della Moto 2 per il Gran Premio del Qatar , primo appuntamento del Moto mondiale 2024 . Sul circuito di Losail il più veloce in Q2 è stato Aron Canet, che al debutto in sella alla ... (sportface)

È andata in archivio anche la seconda giornata della nuova tappa di Nations Cup di Ciclismo su pista . Nel velodromo asiatico di Hong Kong non ci sono stati squilli italiani, con tutti i principali ... (oasport)

Aron Canet vince il Gran Premio del Portogallo a Portimao : è la sua prima vittoria in carriera in Moto2 al termine di una gara intensa e incerta. Lo spagnolo precede Joe Roberts e Manuel Gonzalez, ... (oasport)

“Qui il cane non entra”. L’ex bomber Luca Toni attacca il circolo: “Una follia”. Il gestore: “Si comporta come un 16enne” - L’ex della Nazionale si è presentato col suo golden retriever per vedere la partita del figlio al circolo Onde Chiare, a Reggio Emilia. E denuncia sui social ...bologna.repubblica

